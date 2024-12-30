FT узнала о попытке властей Китая остановить волну задержаний бизнесменов

«На моих друзей давят со всех сторон», — сказал изданию один из китайских инвесторов, по словам которого, десять лет назад он сам был вынужден заплатить местному органу власти, чтобы добиться освобождения из-под стражи. «Я обвиняю вас в нарушениях в моем регионе, прихожу, забираю и заставляю платить», — описал он позицию местных властей. Собеседник считает, что «это похоже на общенациональный шантаж».