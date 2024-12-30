Посол Маслов предупредил Афины о последствиях отказа от газа РФ

Маслов отметил, что в 2024 году около 60% газа в Греции было из России. Новый терминал в Александруполисе не сильно изменил ситуацию: Греция им не пользовалась, а СПГ через него закупала только Болгария. Посол не исключил, что к 2027 году Греция все же перестанет покупать газ у России.