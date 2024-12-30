Посол Маслов предупредил Афины о последствиях отказа от газа РФ

По его словам, греческое правительство постоянно публично заявляет о намерении отказаться от российского газа, но он не уверен, насколько это возможно. Попытки Афин заменить российские поставки на более дорогой СПГ из других стран привели к резкому росту цен на топливо, в результате чего греческие граждане стали получать огромные счета за газ и электричество.
Маслов отметил, что в 2024 году около 60% газа в Греции было из России. Новый терминал в Александруполисе не сильно изменил ситуацию: Греция им не пользовалась, а СПГ через него закупала только Болгария. Посол не исключил, что к 2027 году Греция все же перестанет покупать газ у России.
Президент России Владимир Путин 26 декабря заявил, что российская сторона готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но на данный момент это невозможно в условиях иска от Киева. При этом Путин отметил, что новый транзитный договор не получится заключить за несколько дней до Нового года.
27 августа украинский президент заявил, что страна не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года.
Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо попросил лидеров Евросоюза (ЕС) обратить внимание на решение Украины по газу из России. По его словам, игнорирование ЕС решения президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, прекратить транзит газа через украинскую территорию неизбежно приведет к серьезным конфликтам.