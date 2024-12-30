Более 80 проектов получат грантовую поддержку губернатора Челябинской области

Как сообщает пресс-служба правительства региона, поддержку на 104 миллиона рублей получит 84 проекта.
Наибольшее количество проектов касается пропаганды здорового образа жизни, по этой теме будет реализовано 22 инициативы, далее следует поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (17 проектов). Замкнуло же тройку популярных направлений образование, наука и просвещение, в этой сфере будет реализовано 11 инициатив.
Посмотреть все поддержанные проекты можно на специальном сайте. Их реализация начнётся с 1 марта 2025 года. Кроме того, продолжается сбор заявок на конкурс для инициативных граждан. Он продлится до 15 января следующего года.