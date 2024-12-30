В Ростовской области завершился осенний призыв

Ростовская область завершила мероприятия осеннего призыва, к местам несения службы направились порядка четырех тысяч донских призывников. Об этом со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Вадима Артемова. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Донские призывники проходят службу во все видах и родах Вооруженных сил Российской Федерации. При этом большая часть из них направлены в воинские части, дислоцированные на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
— 25 дончан пополнили ряды Президентского полка комендатуры Московского Кремля, семь — научные роты, — рассказал Вадим Артемов. — Также в ходе осенней призывной кампании в ВС РФ направлены более 450 человек с уже имеющейся военно-учетной специальностью, воинские части пополнили более ста юношей-казаков из Ростовской области.
Порядка 400 призывников являются выпускниками высших учебных заведений.
Мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной военной операции. Военнослужащие, пополнившие ряды ВС РФ, не проходят службу на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Информацию о порядке призыва и прохождения военной службы можно получить по единому номеру 122.