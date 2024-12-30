Глава Башкирии подписал закон о субсидиях частным детсадам.

«Изменен порядок финансирования за счет регионального бюджета затрат частных дошкольных образовательных организаций. На эти цели из республиканской казны ежегодно выделяются субвенции местным бюджетам — на основании заявок муниципалитетов. Сумма рассчитывается на год вперед по определенной методике. Новый закон изменил методику, приблизив ее к расчету финансирования по муниципальным детсадам. Это справедливо: качество образования не должно зависеть от формы собственности образовательного учреждения».