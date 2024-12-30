Глава Башкирии подписал закон о субсидиях частным детсадам.

Закон о субсидиях частным детским садам подписал Глава Башкирии Радий Хабиров. Как рассказали в пресс-службе Госсобрания РБ, суммы их финансирования будут приближены к муниципальным дошкольным учреждениям.
«Изменен порядок финансирования за счет регионального бюджета затрат частных дошкольных образовательных организаций. На эти цели из республиканской казны ежегодно выделяются субвенции местным бюджетам — на основании заявок муниципалитетов. Сумма рассчитывается на год вперед по определенной методике. Новый закон изменил методику, приблизив ее к расчету финансирования по муниципальным детсадам. Это справедливо: качество образования не должно зависеть от формы собственности образовательного учреждения».
Спикер подчеркнул, что в законе четко прописано, куда направят бюджетные средства. При этом расходы учтены на 2025 и на 2026−2027 годы.
«Субвенцией можно покрыть расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, игр, игрушек, то есть те расходы, которые непосредственно идут на воспитание и обучение детей. Расходы на содержание здания и оплату коммунальных услуг за счет бюджетных денег предприниматели финансировать не могут», — отметил Толкачев.
По данным минобрнауки, около 208,9 тысячи ребятишек в Башкирии ходят в детсадики, из них порядка 5,8 тыс. — в частные. Средний размер получаемых субсидий по региону составляет порядка 116 тыс. руб. на одного ребенка ежегодно.
Напомним, проект «Сертификат дошкольного образования» дает возможность родителям (законным представителям) ребятишек, не обеспеченных местами в муниципальных учреждениях, устроить их в частный детский сад. При этом гарантируется, что плата за услуги не будет превышать максимальный размер родительской платы, установленный правительством республики для муниципальных детсадов.