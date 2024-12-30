Суд заставил чиновников Челябинска выделить квартиру семье с тяжелобольным ребенком

В историю о нарушении жилищных прав пришлось вмешаться прокуратуре.
«Малоимущая семья проживает с 9-летним ребенком, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание в одной квартире всех не представляется возможным», — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Распоряжением мэрии в июле 2024 года семья ребенка-инвалида принята на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
«При этом органом местного самоуправления в предоставлении жилого помещения вне очереди отказано», — добавили в прокуратуре.
Тогда и последовало обращение в суд с иском к администрации Челябинска с требованием предоставить вне очереди благоустроенное жилое помещение.
Советским районным судом требования прокурора города удовлетворены.