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Суд заставил чиновников Челябинска выделить квартиру семье с тяжелобольным ребенком

Суд заставил чиновников Челябинска выделить квартиру семье с тяжелобольным ребенком, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В историю о нарушении жилищных прав пришлось вмешаться прокуратуре.

«Малоимущая семья проживает с 9-летним ребенком, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание в одной квартире всех не представляется возможным», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Распоряжением мэрии в июле 2024 года семья ребенка-инвалида принята на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

«При этом органом местного самоуправления в предоставлении жилого помещения вне очереди отказано», — добавили в прокуратуре.

Тогда и последовало обращение в суд с иском к администрации Челябинска с требованием предоставить вне очереди благоустроенное жилое помещение.

Советским районным судом требования прокурора города удовлетворены.