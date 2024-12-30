Вениамин Кондратьев рассказал о семье известного на Кубани путешественника

Константин Мержоев известен своими уникальными экспедициями, в то время как его жена более 30 лет проработала педагогом. Встретились они на спортплощадке в Мурманске, после чего Людмила переехала на Кубань, ставшей для нее второй родиной. В хуторе Трудобеликовском у них родились дети — Батыр и Лейла.