Лукашенко: спрос с застройщиков жилья должен быть железный

Новый участок метро проходит через жилой комплекс «Минск-Мир». Ранее глава государства, ссылаясь на обращения граждан, высказывал претензии к застройщику. Александр Лукашенко поинтересовался, как сейчас обстоит ситуация с возведением жилья в этом микрорайоне. Как доложил председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев, 123 дома уже построено, еще 27 в работе. Застройщик возводит за свой счет школу и финансовый центр.