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Лукашенко: спрос с застройщиков жилья должен быть железный

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спрос с застройщиков жилья должен быть железный. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения нового участка третьей линии Минского метрополитена, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Новый участок метро проходит через жилой комплекс «Минск-Мир». Ранее глава государства, ссылаясь на обращения граждан, высказывал претензии к застройщику. Александр Лукашенко поинтересовался, как сейчас обстоит ситуация с возведением жилья в этом микрорайоне. Как доложил председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев, 123 дома уже построено, еще 27 в работе. Застройщик возводит за свой счет школу и финансовый центр.

«То есть они выполняют все?» — уточнил Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что люди жаловались на качество построенного жилья. Комитет госконтроля проверил объекты и выявил много нарушений, после чего застройщик был вынужден заплатить большие штрафы.

«Спрос должен быть со всех железный. Главное — это люди, — подчеркнул Президент. — “Дана” не “Дана” — не важно. Дом построил — должно быть качественно. Не качественно — переделывай».

Лукашенко Александр
строительство