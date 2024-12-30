Лукашенко: спрос с застройщиков жилья должен быть железный

Новый участок метро проходит через жилой комплекс «Минск-Мир». Ранее глава государства, ссылаясь на обращения граждан, высказывал претензии к застройщику. Александр Лукашенко поинтересовался, как сейчас обстоит ситуация с возведением жилья в этом микрорайоне. Как доложил председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев, 123 дома уже построено, еще 27 в работе. Застройщик возводит за свой счет школу и финансовый центр.
«То есть они выполняют все?» — уточнил Александр Лукашенко.
Президент напомнил, что люди жаловались на качество построенного жилья. Комитет госконтроля проверил объекты и выявил много нарушений, после чего застройщик был вынужден заплатить большие штрафы.
«Спрос должен быть со всех железный. Главное — это люди, — подчеркнул Президент. — “Дана” не “Дана” — не важно. Дом построил — должно быть качественно. Не качественно — переделывай».