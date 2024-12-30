В Кремле оценили вероятность завершения украинского конфликта в ближайшее время

Отвечая на вопрос, какой из предложенных в последнее время планов мирного урегулирования конфликта на Украине России нравится больше, представитель Кремля сообщил: «Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно».