В Кремле оценили вероятность завершения украинского конфликта в ближайшее время

Отвечая на вопрос, какой из предложенных в последнее время планов мирного урегулирования конфликта на Украине России нравится больше, представитель Кремля сообщил: «Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно».
Песков также подчеркнул, что СВО будет продолжаться до достижения поставленных целей по обеспечению государственных интересов, а о переговорах сейчас речь идти не может, поскольку они законодательно запрещены украинскими властями.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об открытости России к переговорам с Украиной, однако договор должен стать нерушимым. Дипломат напомнил, что российский лидер Владимир Путин озвучил принципиальную позицию страны по урегулированию конфликта на Украине.