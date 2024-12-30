Лукашенко: будущая пятилетка будет нацелена на качество

«В будущем году и не только — пятилетка целая — будет отдана качественному строительству, качественной работе. Готовьтесь к этому. Некачественно не будет. Любой президент, которого изберут, он все равно уже будет нацелен на качество. Это уже привычка нашего народа — чистота, качество. Это — главное наше достижение и наши бренды. К этому готовьтесь», — заявил белорусский лидер.