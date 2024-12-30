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Узбекистан и ECOSF планируют проводить совместные исследования

Глава Научного фонда Организации экономического сотрудничества отметил уникальный опыт республики в сфере образования и инноваций.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Узбекистан и Научный фонд Организации экономического сотрудничества (ECOSF) планируют проводить совместные исследования, сообщает ИА «Дунё».

Перспективы взаимодействия обсудили посол Узбекистана Алишер Тухтаев и президент ECOSF Сейед Комаил Тайеби.

Глава ECOSF отметил уникальный опыт республики в сфере образования и инноваций.

«За последние годы Узбекистан добился беспрецедентных результатов в реформировании науки и образования, широком применении “зеленой” энергетики и информационных технологий», — сказал глава ECOSF.

Стороны согласовали вопросы совместных исследований в сферах развития человеческого капитала, изучения научного и культурного наследия, возобновляемых источников энергии, охраны окружающей среды и изменения климата, а также транспорта и логистики.