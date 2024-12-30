Узбекистан и ECOSF планируют проводить совместные исследования

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Узбекистан и Научный фонд Организации экономического сотрудничества (ECOSF) планируют проводить совместные исследования, сообщает ИА «Дунё».
Перспективы взаимодействия обсудили посол Узбекистана Алишер Тухтаев и президент ECOSF Сейед Комаил Тайеби.
Глава ECOSF отметил уникальный опыт республики в сфере образования и инноваций.
«За последние годы Узбекистан добился беспрецедентных результатов в реформировании науки и образования, широком применении “зеленой” энергетики и информационных технологий», — сказал глава ECOSF.
Стороны согласовали вопросы совместных исследований в сферах развития человеческого капитала, изучения научного и культурного наследия, возобновляемых источников энергии, охраны окружающей среды и изменения климата, а также транспорта и логистики.