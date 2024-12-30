Губернатор поделился впечатлениями от выставки в Манеже в Нижнем Новгороде

На выставке собраны экспонаты из 10 музеев России. Большинство экспонатов из музея-заповедника «Царское Село». Манизер из Омска, Кустодиев из Краснодара, Юон и Маковский из Санкт-Петербурга. Также в Манеже можно узнать о том, как проводились «горьковские ёлки». Самая большая из них — на ней было около 2 тысяч детей — проходила в нижегородском Манеже 4 января 1903 года.