МИД объяснил полет российского спецборта в США

Речь идет о самолете Ил-96−300 с бортовым номером RA-96023. Как следует из данных сервиса FlightRadar24, в среду, 25 декабря, борт перелетел из Санкт-Петербурга в Москву, на следующий день он прилетел в Нью-Йорк, затем в Вашингтон, а 28 декабря вернулся в Нью-Йорк. В тот же день самолет прибыл обратно в Москву.