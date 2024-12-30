Лукашенко поручил правительству придумать формулы справедливых цен

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Ценообразование в Беларуси должно быть основано на принципах справедливости, заявил президент республики Александр Лукашенко в понедельник во время открытия новых станций третьей линии Минского метрополитена.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в начале января 2025 года ожидается совещание с правительством на эту тему. Лукашенко также отметил, что это должно быть не сдерживание цен.
«Может, даже не регулирование цен. Но должна быть формула ценообразования в Беларуси, чтобы не было так, как раньше: человек не успел зарплату получить — уже цены где-то выросли. Этого быть не должно».
Лукашенко отметил, что в настоящее время ситуация с ценами в стране «более-менее» нормальная, но они должны быть справедливыми. Поэтому правительству дано задание создать формулу справедливого ценообразования.
Президент также поставил задачу «не потерять среди крупных сетей магазины шаговой доступности».