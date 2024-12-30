В ЕС допустили использование активов России для поддержки Украины

«Мы должны обсудить, как некоторые из замороженных (российских) активов могут быть использованы, чтобы усилить Украину», — заявила Каллас в интервью изданию Welt.
По её словам, хотя дискуссии о возможном окончании конфликта важны, в настоящее время основное внимание должно быть уделено тому, чтобы помочь Украине занять позицию силы.
«Сегодняшняя мощь Украины на поле боя подготовит почву для будущих переговоров», — добавила Каллас.
Кроме того, она обратилась с призывом к странам ЕС инвестировать больше денег в оборону.
«Чтобы наши страны оставались в безопасности, Европа должна больше инвестировать в оборону и взять на себя большую ответственность», — сказала Каллас.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах расположенной в Брюсселе Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.