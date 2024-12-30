Медведев отметил, что его прогнозы на «нереальные события» 2024 года сбылись

«В прошлом году я составил список совершенно нереальных, но вполне ожидаемых событий, — написал Медведев в Telegram-канале, имея в виду свой пост от 30 декабря 2023 года. — Теперь пришло время проанализировать несостоявшиеся итоги выдуманных прогнозов. И вот что получается. Все, ну все, что я написал, — все сбылось! Сравните».
Список событий
Он, в частности, напомнил о таком «прогнозе», как создание в России двух новых сил — «партии пацанов» и «партии чушпанов», что было отсылкой к вышедшему в конце прошлого года популярному сериалу. «Так ведь и вышло. Часть людей все-таки поделилась на пацанов и чушпанов. Правильные пацаны держат слово и помогают своим. А гнилые чушпаны гадят по закоулкам. То банкомат подожгут, то бутылку бросят. Нет и не будет им пощады», — написал Медведев.
Замглавы СБ РФ указал на воплощение и предсказания о расхищении очередного выделенного Киеву американского кредита «в размере стопятьсот миллиардов долларов США». «Деньги выделены и успешно разворованы. Хантер Байден свое давным-давно украл. Ждал новой порции бабла, попался в угаре наркотической клептомании, но был помилован заботливым папашей-маразматиком», — отметил Медведев.
Среди других сбывшихся событий — «роспуск обычных полицейских формирований в ЕС с передачей их функций немецким и укробандеровским полицаям». «На улицах Европы развеваются грязные полотнища жовто-блакитных флагов, в нацистских типографиях печатают комиксы про пустоглазого вурдалака Бандеру, а кровососущие неофиты в Киеве преследуют каноническую Церковь и славят Сатану», — констатирует Медведев.
Также, по его словам, оправдались и прогнозы насчет победы Дональда Трампа на выборах, несмотря на уголовное преследование, «массовое зловещее оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США, их приход в американскую политику с последующим получением ими более половины мест в Конгрессе США» (в подтверждение этого Медведев предложил вглядеться повнимательнее в лица американских сенаторов и конгрессменов), и даже «захват Годзиллой власти в Японии» («судя по разрушительным землетрясениям и пожарам, охватившим эту страну в 2024 году, голубому северному сиянию на островах и уродливым кривляньям японских политиков, исчезновение Страны восходящего солнца не за горами», пишет Медведев).
«Так что следите за абсолютно нереальными конспирологическими прогнозами и полностью невозможными событиями в 2025-м!» — заключил зампред Совбеза РФ.