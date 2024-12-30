Медведев отметил, что его прогнозы на «нереальные события» 2024 года сбылись

Также, по его словам, оправдались и прогнозы насчет победы Дональда Трампа на выборах, несмотря на уголовное преследование, «массовое зловещее оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США, их приход в американскую политику с последующим получением ими более половины мест в Конгрессе США» (в подтверждение этого Медведев предложил вглядеться повнимательнее в лица американских сенаторов и конгрессменов), и даже «захват Годзиллой власти в Японии» («судя по разрушительным землетрясениям и пожарам, охватившим эту страну в 2024 году, голубому северному сиянию на островах и уродливым кривляньям японских политиков, исчезновение Страны восходящего солнца не за горами», пишет Медведев).