Новый президент Грузии подтвердил курс на евроинтеграцию

По словам президента, Тбилиси и сейчас готов к переговорам о членстве в Европейском союзе, что является историческим выбором грузинского народа. Кроме того, Михаил Кавелашвили указал и на приоритетность развития отношений Грузии с Соединенными Штатами, а также объединения страны (решения вопроса Абхазии и Южной Осетии) мирным путем.