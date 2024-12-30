Сальдо заявил о полной интеграции Херсонской области в состав России

В середине декабря Сальдо рассказал, что новый город на Арабатской стрелке в Геническом районе области планируют заселить уже в 2025 году. Арабатская стрелка — узкая и длинная полоса земли с примыкающим к ней островом Крячина, расположена в северо-восточной части Крымского полуострова.