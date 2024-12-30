Сальдо заявил о полной интеграции Херсонской области в состав России

«Область сделала большой шаг в направлении общероссийского уровня развития, полностью интегрировалась в Россию — и это я считаю самым главным достижением», — отметил он.
Сальдо добавил, что в 2024 году в регионе были отремонтированы дороги, школы, больницы, а также восстановлена коммунальная инфраструктура.
Херсонская область наряду с Запорожской, а также республиками Донбасса вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Часть территорий регионов, включая город Херсон, остается под контролем Киева. Россия контролирует левый берег Днепра.
В середине декабря Сальдо рассказал, что новый город на Арабатской стрелке в Геническом районе области планируют заселить уже в 2025 году. Арабатская стрелка — узкая и длинная полоса земли с примыкающим к ней островом Крячина, расположена в северо-восточной части Крымского полуострова.