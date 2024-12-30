Путин поздравил ряд лидеров зарубежных стран с Рождеством и Новым годом

Из европейских лидеров Путин поздравил только президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Кроме того, поздравления были направлены Папе Римскому Франциску, премьер-министрам Абийю Ахмеду (Эфиопия), Нарендре Моди (Индия), Николу Пашиняну (Армения) и генсеку ЦК КП Вьетнама То Ламе.