Путин поздравил ряд лидеров зарубежных стран с Рождеством и Новым годом

Так, российский лидер направил теплые слова президентам Ильхаму Алиеву (Азербайджан), Ваагну Хачатуряну (Армения), Александру Лукашенко (Белоруссия), Касым-Жомарту Токаеву (Казахстан), Садыру Жапарову (Киргизия), Эмомали Рахмону (Таджикистан), Сердару Бердымухамедову (Туркменистан), Шавкату Мерзиееву (Узбекистан), Алану Гаглоеву (Южная Осетия), Луису Альберто Арсе (Боливия).
Также Путин поздравил Луиса Инасио Лула да Силву (Бразилия), Николаса Мадуро (Венесуэла), Лыонг Кыонга (Вьетнам), Драупади Мурму (Индия), Си Цзиньпиня (Китай), Ким Чен Ына (КНДР), Мигеля Диас-Канель Бермудеса (Куба), Тхонглуна Сисулита (Лаос), Ухнагийна Хурэлсуха (Монголия), Даниэля Ортега (Никарагуа), Реджепа Эрдогана (Турция) и Сирила Рамафозу (ЮАР).
Из европейских лидеров Путин поздравил только президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Кроме того, поздравления были направлены Папе Римскому Франциску, премьер-министрам Абийю Ахмеду (Эфиопия), Нарендре Моди (Индия), Николу Пашиняну (Армения) и генсеку ЦК КП Вьетнама То Ламе.
Путин также направил поздравления ряду бывших глав иностранных государств и правительств, среди которых Нурсултан Назарбаев, Рауль Кастро, Роберт Кочарян, Герхард Шредер и Серж Саргсян.
Российский лидер не стал направлять новогодние поздравления президенту США Джо Байдену и другим лидерам крупнейших недружественных стран.
Днем ранее Путин поздравил с наступающими праздниками, а также с победой на ЧМ по быстрым шахматам (рапиду) в Нью-Йорке 18-летнего шахматиста Володара Мурзина. Глава государства пожелал гроссмейстеру новых достижений.