Путин поздравил Токаева с наступающим Новым годом

«Путин тепло поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2025 годом руководителей целого ряда государств», — говорится в сообщении.
Помимо Токаева поздравления получили президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Республики Армения Ваагн Хачатурян, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Туркменистан Сердар Бердымухамедов, председатель Халк Маслахаты Республики Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев, президент Многонационального Государства Боливия Луис Альберто Арсе, президент Федеративной Республики Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам, президент Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонг, президент Республики Индии Драупади Мурму, премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, председатель Государственного Административного Совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега, папа римский Франциск, президент Республики Сербии Александр Вучич, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абий Ахмед, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза.