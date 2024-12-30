Трамп обвинил республиканцев в «самом глупом политическом решении»

«Если бы нам не удалось достичь соглашения по бюджету, раздались бы экстремистские голоса, угрожающие первым за 247-летнюю историю Америки объявлением дефолта по государственному долгу. Ничто, ничто не было бы более безответственным. Ничто не было бы более катастрофичным. Наша экономика погрузилась бы в рецессию. Пенсионные счета миллионов американцев были бы закрыты. Восемь миллионов американцев потеряли бы работу», — поддержал инициативу Байден.