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Президент Грузии Зурабишвили покинула пост: мнения экспертов

Эксперты ранее допускали возможность ее насильственного вывода из президентского дворца, но бывшая глава государства ушла из резиденции самостоятельно.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Президент Грузии Зурабишвили покинула пост.
Источник: Официальный портал правительства Грузии

Вчера президент Грузии Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец, новым главой государства стал Михаил Кавелашвили. По словам ушедшей с поста Зурабишвили, она «унесла с собой легитимность». До этого она называла выборы недействительными и отказывалась уходить с должности главы государства.

В разговоре с NEWS.ru политолог Александр Перенджиев ранее допускал возможность принудительного вывода Зурабишвили из президентского дворца, если она отказалась бы добровольно покидать пост. Но глава грузинского государства все же ушла самостоятельно.

Аналогичную позицию в беседе с «Взглядом» выразил и политический эксперт Федор Лукьянов. Он отмечал, что депортация бывшей главы государства из дворца будет успешной. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе тоже официально заявил о том, что, если экс-президент откажется уходить из дворца самостоятельно, ей могут помочь.

Михаила Кавелашвили, пришедшего на смену Зурабишвили, эксперты называют политиком, находящимся в оппозиции Западу. Избрание грузинским парламентом нового президента страны может свидетельствовать о начале определенного поворота во внешнеполитическом курсе Тбилиси, считают аналитики.

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «наградой» введение США санкций против основателя правящей в стране партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.