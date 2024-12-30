Президент Грузии Зурабишвили покинула пост: мнения экспертов

Аналогичную позицию в беседе с «Взглядом» выразил и политический эксперт Федор Лукьянов. Он отмечал, что депортация бывшей главы государства из дворца будет успешной. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе тоже официально заявил о том, что, если экс-президент откажется уходить из дворца самостоятельно, ей могут помочь.