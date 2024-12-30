Президент Грузии Зурабишвили покинула пост: мнения экспертов

Вчера президент Грузии Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец, новым главой государства стал Михаил Кавелашвили. По словам ушедшей с поста Зурабишвили, она «унесла с собой легитимность». До этого она называла выборы недействительными и отказывалась уходить с должности главы государства.
В разговоре с NEWS.ru политолог Александр Перенджиев ранее допускал возможность принудительного вывода Зурабишвили из президентского дворца, если она отказалась бы добровольно покидать пост. Но глава грузинского государства все же ушла самостоятельно.
Аналогичную позицию в беседе с «Взглядом» выразил и политический эксперт Федор Лукьянов. Он отмечал, что депортация бывшей главы государства из дворца будет успешной. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе тоже официально заявил о том, что, если экс-президент откажется уходить из дворца самостоятельно, ей могут помочь.
Михаила Кавелашвили, пришедшего на смену Зурабишвили, эксперты называют политиком, находящимся в оппозиции Западу. Избрание грузинским парламентом нового президента страны может свидетельствовать о начале определенного поворота во внешнеполитическом курсе Тбилиси, считают аналитики.
Ранее мы писали о том, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «наградой» введение США санкций против основателя правящей в стране партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.