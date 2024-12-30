Захарова: визит самолета отряда «Россия» в США связан с ротацией дипломатов

Самолет специального летного отряда «Россия», на котором передвигаются первые лица государства, два дня провел в США. Это вызвало переполох на Украине, так как журналист Дмитрий Гордон анонсировал накануне «историческую встречу», которая якобы положит конец конфликту уже 30 декабря. Однако по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, полет в Штаты связан с очередной ротацией дипломатов, а в Кремле уточнили, что предпосылок для скорого урегулирования сейчас нет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».