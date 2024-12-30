Захарова: визит самолета отряда «Россия» в США связан с ротацией дипломатов

Самолет специального летного отряда «Россия», на котором передвигаются первые лица государства, два дня провел в США. Это вызвало переполох на Украине, так как журналист Дмитрий Гордон анонсировал накануне «историческую встречу», которая якобы положит конец конфликту уже 30 декабря. Однако по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, полет в Штаты связан с очередной ротацией дипломатов, а в Кремле уточнили, что предпосылок для скорого урегулирования сейчас нет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Зачем прибыл борт.
Российский самолет Ил-96−300 специального летного отряда вылетел в США из Санкт-Петербурга 25 декабря, следует из данных сервиса FlightRadar. Приземлился лайнер в Нью-Йорке, после небольшого перерыва отправился в Вашингтон, а затем вылетел в Москву.
В Штатах он провел два дня, официально власти не сообщали о планируемых визитах в США. Этим самолетом пользовались зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров (для участия в сессии Генассамблеи ООН в 2023-м), руководитель СВР Сергей Нарышкин.
Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, что полет российского спецборта в США связан с «очередной ротацией дипломатов».
Однако еще до комментария Захаровой пользователи сети связали визит самолета со словами президента Украины Владимира Зеленского и украинского журналиста Дмитрия Гордона. Первый анонсировал «важное решение США», а второй — завершение конфликта уже 30 декабря.
Украина надеется на завершение СВО.
Гордон в своем Telegram-канале написал, что в последние дни на Украине «практически нет воздушных тревог». Он обратил внимание на минимум пролетающих над страной дронов и отсутствие ракет. Журналист добавил, что знает, в чем причины происходящего — по его мнению, президента Владимира Путина «попросили этого не делать».
Он отказался говорить, «кто и где» будет встречаться, и призвал "следить за официальными сообщениями.
«Я молю бога, чтобы это все не сорвалось. 90—95% даю на то, что все состоится», — добавил журналист.
По мнению депутата палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Александра Шпаковского, доказательств словам Гордона нет.
«Информации, подтверждающей возможность немедленно остановить войну из-за каких-то кулуарных коммуникаций, которые, безусловно, существуют, у нас нет», — объяснил парламентарий в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Днем 30 декабря власти США объявят о новом крупном пакете помощи Украине, заявил в то же время Владимир Зеленский.
«Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины — мы ожидаем официального объявления уже завтра: крупные пакеты поддержки для наших воинов», — объяснил он.
По словам украинского лидера, помощь США позволит «стабилизировать фронт». Власти продолжают работу с другими партнерами для сохранения поддержки на необходимом уровне, отметил Зеленский.
Предпосылок к урегулированию нет.
Журналисты поинтересовались у представителя Кремля Дмитрия Пескова, есть ли сейчас предпосылки для урегулирования украинского конфликта.
«Нет», — ответил он.
О возможности мирных переговоров с Украиной накануне говорил глава МИД Сергей Лавров. Он напомнил, что Россия готова к диалогу, но для этого необходимо понимать, с кем именно его вести. По словам министра, речь может идти исключительно о надежных договоренностях, ведь важно устранить первопричины конфликта.
Вариант завершения кризиса, предусматривающий перенос вступления Украины в НАТО на 20 лет и ввод британских и европейских миротворцев, предлагаемый командой избранного президента США Дональда Трампа, Россию не устраивает, подчеркнул Сергей Лавров. Он добавил — пока что РФ не получала от действующих американских властей никаких сигналов по урегулированию конфликта.