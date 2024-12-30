Суд лишил депутата Пермской думы доли в бизнесе

По информации издания, иск подал второй учредитель ЗУТК — ООО «Нефть Прикамья». В компании сочли злоупотреблением полномочиями действия Фёдорова, который назначил себя генеральным директором ЗУТК и приобрёл за 100 тысяч право требовать долг в 1,8 миллиона рублей с ООО «Русские бани» (согласно данным сервиса Rusprofile, этим юрлицом руководит Фёдоров Александр Викторович — по информации perm.aif.ru, это отец Дмитрия Фёдорова).