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Суд лишил депутата Пермской думы доли в бизнесе

Дмитрий Фёдоров был фигурантом уголовного дела о фальсификации документа о назначении себя самого директором компании.

Источник: Аргументы и факты

Депутата Пермской городской думы Дмитрия Фёдорова суд исключил из числа учредителей ООО «Западно-Уральская транспортная компания» («ЗУТК»), сообщает РБК-Пермь.

По информации издания, иск подал второй учредитель ЗУТК — ООО «Нефть Прикамья». В компании сочли злоупотреблением полномочиями действия Фёдорова, который назначил себя генеральным директором ЗУТК и приобрёл за 100 тысяч право требовать долг в 1,8 миллиона рублей с ООО «Русские бани» (согласно данным сервиса Rusprofile, этим юрлицом руководит Фёдоров Александр Викторович — по информации perm.aif.ru, это отец Дмитрия Фёдорова).

Из-за фальсификации протокола собрания участников ЗУТК в отношении Фёдорова возбуждали уголовное дело — но оно было прекращено из-за истечения срока давности.

Арбитражный суд Пермского края исключил Фёдорова из состава учредителей ООО, а также взыскал с расходы по госпошлине в размере 6 тысяч рублей в пользу «Нефти Прикамья».