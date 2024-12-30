Обвиняемая в коррупции экс-первый вице-мэр Владивостока не понимает претензий силовиков

«Я не понимаю, как мне защищаться по первому эпизоду [по Спортивной]. В обвинении указаны конкретные мои должностные обязанности — по распоряжению земельным участком, по заключению договора. И при этом указано, что я превысила должностные полномочия. Какие должностные полномочия я превысила, принимая решения согласно должностным полномочиям? Почему по этому эпизоду указан Ясин, Матвеев… Какое они отношение имеют к исполнению мной должностных обязанностей? Непонятно в обвинении, что я имела личную заинтересованность заручиться поддержкой Ясина. Что за поддержка? Как можно ей заручиться? Как было выражено мое “желание”? В обвинении не указано», — приводит часть выступления Натальи Соколовой «Конкурент» (18+).