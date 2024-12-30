Обвиняемая в коррупции экс-первый вице-мэр Владивостока не понимает претензий силовиков

В Советском районном суде Владивостока идет слушание дела экс-директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья, бывшего первого вице-мэра города Натальи Соколовой. Ей вменяют коррупцию и превышение должностных полномочий при выделении земли в столице Дальнего Востока. На последнем заседании ей полностью зачитали обвинение и назначили новую дату слушаний на 21 января. В свою очередь, высокопоставленная в прошлом чиновница заявила, что ей непонятна суть обвинения, сообщает ИА PrimaMedia.
Рассмотрение дела ранее занимавшей пост вице-мэра обвиняемой началось осенью 2024 года. 28 декабря гособвинитель закончил зачитывать обвинения, предъявленные Соколовой. В ходе судебного заседания экс-чиновница заявила, что несогласна с выдвинутыми в ее адрес обвинениями и не понимает их сути.
«Я не понимаю, как мне защищаться по первому эпизоду [по Спортивной]. В обвинении указаны конкретные мои должностные обязанности — по распоряжению земельным участком, по заключению договора. И при этом указано, что я превысила должностные полномочия. Какие должностные полномочия я превысила, принимая решения согласно должностным полномочиям? Почему по этому эпизоду указан Ясин, Матвеев… Какое они отношение имеют к исполнению мной должностных обязанностей? Непонятно в обвинении, что я имела личную заинтересованность заручиться поддержкой Ясина. Что за поддержка? Как можно ей заручиться? Как было выражено мое “желание”? В обвинении не указано», — приводит часть выступления Натальи Соколовой «Конкурент» (18+).
Подобные комментарии она озвучила и по остальным пунктам обвинения.
Напомним, занимавшей посты директора департамента земельных и имущественных отношений администрации края, а потом и первого вице-мэра Владивостока Наталье Соколовой, согласно итоговой версии обвинения, вменяются в вину превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и получение взятки (ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, чиновница в период с февраля 2015 по сентябрь 2016 годов, будучи директором краевого департамента земельных и имущественных отношений, незаконно «издала распоряжение о предоставлении подконтрольному обвиняемому в руководстве банды “Трифоновские” Александру Ясину юридическому лицу земельного участка на ул. Спортивная в городе Владивостоке и заключила договор аренды».
Как отмечали в региональном управлении СКР, участок относится к землям рекреационного назначения, и здесь могли быть построены «спортивные объекты, парковые зоны для отдыха горожан», а фактически возведены торговые комплексы.
Впрочем, из планов на эту часть города ясно, что к своему первоначальному предназначению Спортивная, где когда-то располагался стадион ТОФ, не вернется. На сегодняшний момент участок под рынком утвержден под КРТ (комплексное развитие территории), и здесь планируется многоэтажная жилищная застройка наряду с возведением ряда соцобъектов и объектов торговли. Участки выкупает компания «Спортинвест», тесно связанная с застройщиком ГК «Остов», который в том числе занимается застройкой территории бывшего парка «Фантазия» на Второй Речке.
Помимо эпизода со Спортивной Соколовой вменяют обеспечение в 2016 году продажи земельного участка на ул. Верхняя во Владивостоке (сопка Шошина) за сумму в 3 млн руб., хотя его рыночная стоимость составляла более 63 млн руб. Речь идет о схеме получения земли, получившей в медиа название «гаражной». На арендуемой территории было построено 13 гаражей площадью 260 кв. м, в то время как по договору им отходило гораздо больше земли — почти 11,5 тыс. кв. м. В дальнейшем территория перешла в собственность ООО «Специализированный застройщик “Смарт Девелопмент”».
На посту первого вице-мэра в период с января 2020-го по ноябрь 2021 года, по версии следствия, Наталья Соколова получила взятку в виде работ по строительству бассейна на принадлежавшем ей земельном участке от гендиректора строительной компании «Ремстройцентр» Александра Лемешева. Следствие считает, что стоимость выполнения «строительно-монтажных работ монолитной чаши бассейна» составила более 1 млн рублей. А взамен чиновница согласовала документацию, «обеспечивающую заключение договора аренды земельного участка на ул. Грязелечебница во Владивостоке для дальнейшей малоэтажной жилой застройки».
Наталья Соколова занимала пост директора департамента земельных и имущественных отношений администрации Приморья в 2012—2016 годах. В декабре 2016 года Владимир Миклушевский, занимавший пост губернатора, уволил ее. В 2018 году Соколова получила пост первого вице-мэра в команде нового главы Владивостока Олега Гуменюка. В 2021 году градоначальник покинул пост, а после был приговорен к 12 годам колонии строгого режима за коррупцию.