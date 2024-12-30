Лукашенко утвердил план подготовки проектов законодательных актов на 2025 год

Кроме того, запланирована работа над проектами законов и указов по результатам ревизии законодательства, проводимой в настоящее время в соответствии с поручением главы государства, в целях исключения избыточного технического регулирования, перегруженности законодательства нормативными правовыми предписаниями и сокращения правового массива в целом.