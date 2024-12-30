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Лукашенко утвердил план подготовки проектов законодательных актов на 2025 год

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 декабря подписал указ № 477, которым утвержден план подготовки проектов законодательных актов на 2025 год. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: РИА "Новости"

Основными критериями при формировании плана стали реальная потребность общества в урегулировании соответствующих отношений, приоритетность их правовой регламентации. Особое внимание уделялось соблюдению требований системности, комплексности и стабильности правового регулирования.

В 2025 году планируется подготовить как принципиально новые законодательные акты (Кодекс о здравоохранении, Экологический кодекс, закон «Об аквакультуре»), так и направленные на системную актуализацию действующих законов.

Кроме того, запланирована работа над проектами законов и указов по результатам ревизии законодательства, проводимой в настоящее время в соответствии с поручением главы государства, в целях исключения избыточного технического регулирования, перегруженности законодательства нормативными правовыми предписаниями и сокращения правового массива в целом.

Согласно плану предусматривается также подготовка указа, направленного на совершенствование норм указа от 28 ноября 2005 года № 551 «О мерах по повышению безопасности дорожного движения».

Лукашенко Александр
закон