Лукашенко утвердил план подготовки проектов законодательных актов на 2025 год

Основными критериями при формировании плана стали реальная потребность общества в урегулировании соответствующих отношений, приоритетность их правовой регламентации. Особое внимание уделялось соблюдению требований системности, комплексности и стабильности правового регулирования.
В 2025 году планируется подготовить как принципиально новые законодательные акты (Кодекс о здравоохранении, Экологический кодекс, закон «Об аквакультуре»), так и направленные на системную актуализацию действующих законов.
Кроме того, запланирована работа над проектами законов и указов по результатам ревизии законодательства, проводимой в настоящее время в соответствии с поручением главы государства, в целях исключения избыточного технического регулирования, перегруженности законодательства нормативными правовыми предписаниями и сокращения правового массива в целом.
Согласно плану предусматривается также подготовка указа, направленного на совершенствование норм указа от 28 ноября 2005 года № 551 «О мерах по повышению безопасности дорожного движения».