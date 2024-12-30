Лукашенко подарили «безлимитный» проездной на метро

В понедельник в Минске открылись три новые станции Зеленолужской линии — «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец». Таким образом, к настоящему времени столичный метрополитен насчитывает уже 36 станций. Запланировано строительство и новых — в микрорайоне Веснянка, в районе улиц Ольшевского, Притыцкого, Харьковской, Денисовской, Долгобродской, Уральской, Платонова и Сурганова.