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Лукашенко подарили «безлимитный» проездной на метро

Президент проверил карточку на турникете и заявил, что будет ездить на метро после выхода на пенсию.

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко получил в подарок «безлимитный» проездной билет на метро, соответствующее видео было опубликовано Telegram-каналом «Пул первого».

В понедельник глава государства принял участие в открытии трех новых станций третьей (Зеленолужской) линии столичной подземки.

Президент во время вручения ему подарка на станции «Аэродромная» поблагодарил за него и уточнил, когда сможет начать пользоваться таким проездным.

«Спасибо. Ну, я скажу, на пенсию пойду — уже в метро буду ездить с этой карточкой», — сказал Лукашенко.

После этого глава государства проверил ее работоспособность, приложив к одному из турникетов.

Четвертую линию метро начинают проектировать в Минске>>>.

В понедельник в Минске открылись три новые станции Зеленолужской линии — «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец». Таким образом, к настоящему времени столичный метрополитен насчитывает уже 36 станций. Запланировано строительство и новых — в микрорайоне Веснянка, в районе улиц Ольшевского, Притыцкого, Харьковской, Денисовской, Долгобродской, Уральской, Платонова и Сурганова.

Лукашенко Александр