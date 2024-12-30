«По словам Дущика, Польша в ближайшие месяцы построит дорогу к границе с Калининградской областью России для быстрой переброски войск и в случае нарушения безопасности», — говорится в материале.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Россией. В Кремле же отмечали, что наша страна не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Глава государства Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».