Умер Джимми Картер: политологи о том, чем запомнился экс-президент США

Малек Дудаков в разговоре с NEWS.ru в то же время назвал Картера самым неудачливым американским президентом, конкурировать с которым в провалах внешней политики может только Джо Байден. Обращая внимание на сходство двух лидеров, эксперт напомнил, что в годы правления Картера в мире тоже господствовала нестабильность, а экономическая ситуация в США начала ухудшаться.