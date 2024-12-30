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Умер Джимми Картер: политологи о том, чем запомнился экс-президент США

Эксперты считают скончавшегося экс-главу Белого дома одним из самых неудачливых американских лидеров, но отмечают, что при нем не гибли военнослужащие США.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Умер Джимми Картер.
Источник: Минобороны США

В США скончался 39-й президент страны Джимми Картер, который в октябре 2024 года отметил свое 100-летие. Об этом сообщила американская газета The Washington Post.

Представитель Демократической партии США, Картер возглавлял страну с 1977 по 1981 годы. Внешняя политика Вашингтона при президенте Картере отличалась отказом от поддержки прежних союзников. Так, в 1979 году США не вмешались в революцию в Иране, приведшую к свержению шаха Мохаммеда Резы Пехлеви. В Никарагуа пришли к власти сандинисты, Панаме Вашингтон передал контроль над Панамским каналом.

Обозреватель The New York Times Николас Кристоф обратил внимание на то, что в годы президентства Картера ни один американский военнослужащий не погиб в боевых действиях в какой-либо стране. Во многом благодаря усилиям Белого дома удалось добиться заключения мира между Египтом и Израилем, сохраняющегося до сих пор.

Однако именно при Картере США начали оказывать масштабную поддержку моджахедам в Афганистане, куда в 1979 году вошел ограниченный контингент советских войск. К постсоветской России уже будучи экс-президентом США Картер относился нейтрально, даже встречался с главой российского государства Владимиром Путиным.

Малек Дудаков в разговоре с NEWS.ru в то же время назвал Картера самым неудачливым американским президентом, конкурировать с которым в провалах внешней политики может только Джо Байден. Обращая внимание на сходство двух лидеров, эксперт напомнил, что в годы правления Картера в мире тоже господствовала нестабильность, а экономическая ситуация в США начала ухудшаться.