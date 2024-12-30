Накануне Нового года в Стройнадзоре НСО назначили нового руководителя

Ранее Олег Михальченко работал на разных должностях в Управлении капитального строительства Новосибирска, Западно-Сибирском управлении Ростехнадзора, филиале «Аэронавигация Западной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», а с 2020-го трудился заместителем начальника региональной Инспекции государственного стройнадзора.