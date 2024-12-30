Накануне Нового года в Стройнадзоре НСО назначили нового руководителя

В Стройнадзор Новосибирской области назначили нового руководителя. По данным Rusprofile, с 28 декабря исполняющим обязанности начальника стал Олег Михальченко.
Новоиспеченный руководитель инспекции является доцентом кафедры технологии и организации строительства (ТОС) Новосибирского государственного архитектурно-строительного института (Сибстрин). Он имеет ученую степень кандидата технических наук.
Ранее Олег Михальченко работал на разных должностях в Управлении капитального строительства Новосибирска, Западно-Сибирском управлении Ростехнадзора, филиале «Аэронавигация Западной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», а с 2020-го трудился заместителем начальника региональной Инспекции государственного стройнадзора.
Напомним, прежнего начальника инспекции госстройнадзора НСО Алексея Нечунаева заподозрили в подкупе.