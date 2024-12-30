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Накануне Нового года в Стройнадзоре НСО назначили нового руководителя

Экс-начальник инспекции Алексей Нечунаев обвиняется во взяточничестве.

Источник: Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области

В Стройнадзор Новосибирской области назначили нового руководителя. По данным Rusprofile, с 28 декабря исполняющим обязанности начальника стал Олег Михальченко.

Новоиспеченный руководитель инспекции является доцентом кафедры технологии и организации строительства (ТОС) Новосибирского государственного архитектурно-строительного института (Сибстрин). Он имеет ученую степень кандидата технических наук.

Ранее Олег Михальченко работал на разных должностях в Управлении капитального строительства Новосибирска, Западно-Сибирском управлении Ростехнадзора, филиале «Аэронавигация Западной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», а с 2020-го трудился заместителем начальника региональной Инспекции государственного стройнадзора.

Напомним, прежнего начальника инспекции госстройнадзора НСО Алексея Нечунаева заподозрили в подкупе.