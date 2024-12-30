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Путин поздравил Мирзиёева с наступающим Новым годом

Глава РФ направил поздравления с Рождеством и наступающим новым годом руководителям целого ряда государств.

Источник: Life.ru

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева, а также лидеров ряда стран с Рождеством и наступающим новым годом, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин тепло поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2025 годом руководителей целого ряда государств», — говорится в сообщении.

В их числе главы стран СНГ Ильхам Алиев, Ваагн Хачатурян, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов.

Кроме того, Путин поздравил Премьер-министра Индии Нарендру Моди, Председателя КНР Си Цзиньпина и Председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Также поздравительные телеграммы получили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Папа Римский Франциск.

Шавкат Мирзиеев
Путин Владимир