Путин поздравил Мирзиёева с наступающим Новым годом

Кроме того, Путин поздравил Премьер-министра Индии Нарендру Моди, Председателя КНР Си Цзиньпина и Председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Также поздравительные телеграммы получили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Папа Римский Франциск.