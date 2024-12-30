Радий Хабиров исполнил мечты ребят — участников акции «Елка желаний»

Глава Башкирии Радий Хабиров исполнил мечты участников всероссийской акции «Ёлка желаний» Айзили Ишмуратовой, Камиля Хайретдинова, Зарины Асфагановой, Михаила Долматова, а также Киры Собачко из города Красный Луч ЛНР и передал им подарки. А юный стерлитамаковец Матвей Галиуллин сможет воплотить свою мечту — побывать в роли машиниста, после новогодних каникул.