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Радий Хабиров исполнил мечты ребят — участников акции «Елка желаний»

Радий Хабиров исполнил мечты ребят — участников акции «Елка желаний».

Глава Башкирии Радий Хабиров исполнил мечты участников всероссийской акции «Ёлка желаний» Айзили Ишмуратовой, Камиля Хайретдинова, Зарины Асфагановой, Михаила Долматова, а также Киры Собачко из города Красный Луч ЛНР и передал им подарки. А юный стерлитамаковец Матвей Галиуллин сможет воплотить свою мечту — побывать в роли машиниста, после новогодних каникул.

Цель данного благотворительного проекта — воплотить в жизнь новогодние мечты детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей, а также детей участников СВО.