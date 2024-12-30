Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФРГ не обладает собственными данными о причинах обрыва кабеля в Балтийском море

БЕРЛИН, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Германии не обладают собственной информацией о причинах повреждения подводного энергетического кабеля EstLink 2 в Балтийском море. Об этом заявила журналистам на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиан Хоффман.

Источник: РИА "Новости"

«У нас нет собственных сведений об этом недавнем инциденте», — сказала она, отметив, что немецкое правительство приветствует усилия по расследованию происшествия.

25 декабря энергетический кабель EstLink 2, пролегающий по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, был отключен в аварийном порядке. Полиция и пограничная служба Финляндии задержали нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в причастности к повреждению кабеля. Позднее газета Postimees сообщила, что эстонские компании уведомили о повреждении трех кабелей между этими странами. 17—18 ноября в Балтийском море были повреждены два кабеля, один связывает Германию с Финляндией, другой — Швецию с Литвой.