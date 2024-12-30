ФРГ не обладает собственными данными о причинах обрыва кабеля в Балтийском море

25 декабря энергетический кабель EstLink 2, пролегающий по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, был отключен в аварийном порядке. Полиция и пограничная служба Финляндии задержали нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в причастности к повреждению кабеля. Позднее газета Postimees сообщила, что эстонские компании уведомили о повреждении трех кабелей между этими странами. 17—18 ноября в Балтийском море были повреждены два кабеля, один связывает Германию с Финляндией, другой — Швецию с Литвой.