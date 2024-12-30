ФРГ не обладает собственными данными о причинах обрыва кабеля в Балтийском море

«У нас нет собственных сведений об этом недавнем инциденте», — сказала она, отметив, что немецкое правительство приветствует усилия по расследованию происшествия.
25 декабря энергетический кабель EstLink 2, пролегающий по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, был отключен в аварийном порядке. Полиция и пограничная служба Финляндии задержали нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в причастности к повреждению кабеля. Позднее газета Postimees сообщила, что эстонские компании уведомили о повреждении трех кабелей между этими странами.