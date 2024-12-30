Афганистан вступил в конфликт с Пакистаном: что говорят власти двух государств

Напомним, что часть территории Пакистана населяют этнические пуштуны, а граница между странами проводилась еще в колониальную эпоху властями Британской Индии. Этнический состав населения спорных территорий при этом не учитывался, что впоследствии, после провозглашения Пакистана независимой страной, и привело к межграничным спорам между двумя государствами.