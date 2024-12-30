Афганистан вступил в конфликт с Пакистаном: что говорят власти двух государств

Вооруженные столкновения произошли на границе Афганистана и Пакистана. Об этом сообщает The Daily Pakistan. Афганские войска оказали поддержку обстреливавшим пакистанские посты сил безопасности боевикам из движения «Техрик-е Талибан Пакистан» (филиал запрещенного в РФ движения «Талибан» в Пакистане).
Официальный представитель Министерства обороны Афганистана Энаятулла Ховаразми уточнил, что удары наносились по тем контролируемым властями Пакистана территориями, которые в Кабуле не признают пакистанскими.
Напомним, что часть территории Пакистана населяют этнические пуштуны, а граница между странами проводилась еще в колониальную эпоху властями Британской Индии. Этнический состав населения спорных территорий при этом не учитывался, что впоследствии, после провозглашения Пакистана независимой страной, и привело к межграничным спорам между двумя государствами.
Афганское руководство утверждает, что удары наносились в ответ на действия пакистанской стороны, называя их «вопиющим нарушением международного права». В ответ представители Пакистана обвиняют Кабул в поддержке действующих на территории государства боевиков. Как сообщает CNN, ситуация в регионе остается напряженной.