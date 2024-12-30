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Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Оман

В 2023 году Оман и Татарстан достигли товарооборота в 20 млн долларов.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Оман. В столице государства Маскате он посетил Высший центр культуры и науки Султана Кабуса и встретился с его председателем Хабибом аль-Риями.

Руководитель республики поблагодарил Хабиба аль-Риями за активную позицию в работе Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», где он представляет султанат Оман.

Минниханов пригласил своего собеседника посетить Казань и принять участие в очередном заседании группы, которое пройдет в мае наступающего года.

К слову, в 2023 году Оман и Татарстан достигли товарооборота в 20 млн долларов, показав значительный рост. Правда, по итогам текущего года показатель будет ниже.

«Необходимо усилить наше взаимодействие в сфере энергетики и промышленности, автомобилестроения. нефтехимии, сельского хозяйства», — высказал пожелания Рустам Минниханов.

В ответ представитель Омана поддержал инициативу нарастить товарооборот.