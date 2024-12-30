Губернатор Александр Гусев поздравил воронежцев с наступающим Новым годом

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и спикер регионального парламента Владимир Нетесов поздравили земляков с наступающим 2025 годом. Обращение первых лиц региона опубликовала пресс-служба облправительства в понедельник, 30 декабря.
— Дорогие воронежцы! Мы встречаем Новый, 2025 год! Скоро вся суета предпраздничных дней отойдет на второй план. Мы соберемся семьями, встретим гостей или пойдем к друзьям. В ожидании праздника проснутся эмоции и чувства, испытанные в детстве, когда все мы искренне верили в Деда Мороза. И сейчас если не мечтаем о чудесах и волшебстве, то обязательно надеемся на перемены к лучшему, загадываем желания. 2024 год становится историей. У каждого из нас он был свой: с личными достижениями и воплощением задуманного, с шагами в карьере и важными решениями. Все вместе, сохраняя единство и веру в непременную победу добра и справедливости, достойно преодолевали все вызовы уходящего года, — подчеркнули глава региона и председатель Воронежской областной думы.
Александр Гусев и Владимир Нетесов напомнили, что в 2025 году будет отмечаться 300-летие образования Воронежской губернии. Многие поколения стремились сделать ее процветающей, и это был непростой путь: менялись планы, вмешивались обстоятельства, но наши земляки справлялись. А задача современников — вписать новые страницы в летопись созидания и свершений.
— Наступающий год — год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сколько бы времени ни прошло, мы не перестаем восхищаться мужеством поколения, отстоявшего Отечество. И сегодня среди нас есть люди героические — участники специальной военной операции, которые защищают наши ценности, суверенитет России. Наши мысли — о том, чтобы каждый из них вернулся домой с Победой. Дорогие земляки! Говорят, что лучшее место на планете — то, где человек счастлив. И мы желаем в Новом году здоровья и счастья всем жителям Воронежской области! — говорится в поздравлении.