Губернатор Александр Гусев поздравил воронежцев с наступающим Новым годом

— Дорогие воронежцы! Мы встречаем Новый, 2025 год! Скоро вся суета предпраздничных дней отойдет на второй план. Мы соберемся семьями, встретим гостей или пойдем к друзьям. В ожидании праздника проснутся эмоции и чувства, испытанные в детстве, когда все мы искренне верили в Деда Мороза. И сейчас если не мечтаем о чудесах и волшебстве, то обязательно надеемся на перемены к лучшему, загадываем желания. 2024 год становится историей. У каждого из нас он был свой: с личными достижениями и воплощением задуманного, с шагами в карьере и важными решениями. Все вместе, сохраняя единство и веру в непременную победу добра и справедливости, достойно преодолевали все вызовы уходящего года, — подчеркнули глава региона и председатель Воронежской областной думы.