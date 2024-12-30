Балтийский флот принял более 3 тысяч призывников

В части и соединения Балтийского флота прибыло более 3 тысяч призывников в рамках осеннего призыва 2024 года. План выполнен на 100 процентов. Об этом сообщает пресс-служба флота.
Ребята прибыли на службу как из городов Калининградской области, так и из других регионов страны — Московской, Воронежской, Псковской, Томской, Брянской областей, республик Татарстан, Башкортостан, Мордовии и регионов Сибири.
Почти все калининградцы остались проходить военную службу на территории региона.
Отмечается, что 20 новобранцев будут проходить службу в научно-производственной роте на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. Туда набор осуществляется с 2018 года.