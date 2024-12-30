Путин наградил шесть уральцев медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Как следует из указа президента, орденом «Родительская слава» награждены Сергей и Евгения Радионовы из Свердловской области. В 2021 году департамент информационной политики региона сообщал, что семья воспитывает 10 детей. Господин Радионов занимался ремонтом стиральных машин, госпожа Радионова — домашним хозяйством.