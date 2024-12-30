Путин наградил шесть уральцев медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

В частности, медалью ордена награждены:
Заместитель генерального директора по взаимодействию со стратегическими партнерами и органами государственной власти группы «Синара» Антон Забухин (Свердловская область);
Заместитель губернатора Тюменской области, руководитель аппарата главы региона Ольга Мамонтова;
Директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова;
Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов;
Заместитель главного инженера — начальника управления АО «Ямалкоммунэнерго» Семен Никифоров (Ямало-Ненецкий автономный округ; ЯНАО);
Начальник отдела по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния и правового обеспечения службы записи актов гражданского состояния ЯНАО Оксана Глинщикова.
Как следует из указа президента, орденом «Родительская слава» награждены Сергей и Евгения Радионовы из Свердловской области. В 2021 году департамент информационной политики региона сообщал, что семья воспитывает 10 детей. Господин Радионов занимался ремонтом стиральных машин, госпожа Радионова — домашним хозяйством.