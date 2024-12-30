Путин поздравил с Новым годом глав государств и правительств, Молдовы в списке нет

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым 2025 годом бывших и действующих руководителей некоторых государств, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля.
Республики Молдова в перечне стран нет. Поздравления получили лидеры стран СНГ Ильхам Алиев, Ваагн Хачатурян и Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев.
Владимир Путин поздравил также премьер-министра Индии Нарендру Моди, председателя КНР Си Цзиньпина и Председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына.
Также телеграммы из Кремля получили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и папа Римский Франциск.
Кроме того, Путин поздравил с наступающим Новым годом некоторых бывших глав государств: Герхарда Шредера, Рауля Кастро, Нурсултана Назарбаева, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна.