Путин поздравил с Новым годом глав государств и правительств, Молдовы в списке нет

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым 2025 годом бывших и действующих руководителей некоторых государств, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля.