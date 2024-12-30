В Венгрии рассказали о новых влиятельных сторонниках мира на Украине

Вместе с тем, по словам венгерского министра, на данный момент важно распространить эту альтернативную точку зрения в рамках Евросоюза. Этому в том числе способствует укрепление в ЕС разделяющих этот подход правых сил, которые входят в инициированную премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном фракцию Европарламента «Патриоты за Европу», о чем также упомянул Янош Бока.