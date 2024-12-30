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В Венгрии рассказали о новых влиятельных сторонниках мира на Украине

В 2024 году в мире появилось много новых влиятельных сторонников мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил министр по делам Европейского союза (ЕС) Венгрии Янош Бока в интервью изданию Magyar Nemzet.

Источник: Reuters

«Что касается российско-украинской войны, то в начале года почти все говорили о необходимости поиска решения на поле боя, а сегодня есть влиятельные сторонники прекращения огня и мирных переговоров», — рассказал он о происходящих изменениях.

Вместе с тем, по словам венгерского министра, на данный момент важно распространить эту альтернативную точку зрения в рамках Евросоюза. Этому в том числе способствует укрепление в ЕС разделяющих этот подход правых сил, которые входят в инициированную премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном фракцию Европарламента «Патриоты за Европу», о чем также упомянул Янош Бока.

Ранее Виктор Орбан назвал два возможных исхода конфликта на Украине. По его мнению, он может окончиться или мирным урегулированием, или уничтожением одной из сторон противостояния.

ЕС