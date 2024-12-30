Андрей Бочаров обратился к жителям по двум важным поводам

— До наступления Нового 2025 года остается совсем немного времени. Пользуясь возможностью, поздравляю всех жителей Волгоградской области с наступающим Новым 2025 годом и Рождеством Христовым! Хочу пожелать всем крепкого здоровья, добра и благополучия, — обратился к волгоградцам губернатор. — Мы встречаем Новый 2025 год сильными, сплочёнными, с твёрдой верой в нашу Победу. С праздником! С Новым годом и Рождеством Христовым!