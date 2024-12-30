Трамп назвал глупостью решение республиканцев отменить потолок госдолга США

Минфин США, после майского голосования, получил право на протяжении 1,5 года занимать столько, сколько будет нужно. С 2 января страна вернется к фиксированному уровню потолка госдолга, рассказала министр финансов Джанет Йеллен. По ее словам, Соединенные Штаты Америки достигнут этого показателя с 14 по 23 января, и тогда придется принимать экстренные меры.