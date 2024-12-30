Президент России присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Воронежской области

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Мать-героиня» Людмиле Гордиенко из Воронежской области. Указ разместили на портале официального опубликования правовых актов в понедельник, 30 декабря. Звание присвоено с формулировкой «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».
Людмила и ее муж, Евгений Гордиенко, живут в Лисках. Сейчас супруги воспитывают 13 детей, разница между старшим и младшим — 22 года. Сама Людмила тоже выросла в многодетной семье, поэтому знает счет времени и умеет распределять среди детей дела и обязанности.
Ранее Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Мать-героиня» Оксане Гылке и Зое Синибабновой из Воронежа. Оксана Гылка состоит в браке 22 года, у нее 11 детей, а Зоя Синибабнова в браке 45 лет — у нее десять детей.
Справка РИА «Воронеж»
Почетным званием «Мать-героиня» с 2022 года награждаются женщины, воспитывающие или воспитавшие десять и более детей. На момент присвоения звания десятому ребенку в многодетной семье должен исполниться один год или больше. В дополнение к званию выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей. Вручается также знак особого отличия — орден «Мать-героиня».