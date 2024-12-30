Президент России присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Воронежской области

Почетным званием «Мать-героиня» с 2022 года награждаются женщины, воспитывающие или воспитавшие десять и более детей. На момент присвоения звания десятому ребенку в многодетной семье должен исполниться один год или больше. В дополнение к званию выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей. Вручается также знак особого отличия — орден «Мать-героиня».