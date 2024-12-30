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Турция заявила о полном разрыве отношений с Израилем

АНКАРА, 30 дек — РИА Новости. Отношения между Турцией и Израилем полностью разорваны, Анкара не предпринимала никаких шагов для их улучшения, говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

Источник: РИА "Новости"

В ряде израильских, а затем и с перепечаткой в турецких СМИ появилась информация о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы связался с администрацией Израиля для восстановления отношений между двумя странами.

«Не может быть и речи о том, чтобы наш президент Реджеп Тайип Эрдоган звонил израильским властям. В новостях израильских СМИ, которые приводятся в качестве основы для обвинений, выдвигаются необоснованные утверждения о том, что “Турция встречалась со своими собеседниками, ЦАХАЛом и подразделениями безопасности по каналам связи”. С другой стороны, было установлено, что некоторые СМИ в Турции исказили это необоснованное утверждение как “Эрдоган позвонил в Израиль”, — говорится в заявлении.

В заявлении администрации турецкого лидера подчеркивается, что «в результате геноцида Израиля в Газе» отношения между Турцией и Израилем были полностью разорваны. Кроме того, отмечается, что впоследствии не было предпринято никаких шагов для улучшения отношений.