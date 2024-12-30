Турция заявила о полном разрыве отношений с Израилем

«Не может быть и речи о том, чтобы наш президент Реджеп Тайип Эрдоган звонил израильским властям. В новостях израильских СМИ, которые приводятся в качестве основы для обвинений, выдвигаются необоснованные утверждения о том, что “Турция встречалась со своими собеседниками, ЦАХАЛом и подразделениями безопасности по каналам связи”. С другой стороны, было установлено, что некоторые СМИ в Турции исказили это необоснованное утверждение как “Эрдоган позвонил в Израиль”, — говорится в заявлении.