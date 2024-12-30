Минобороны: Беларусь приняла 150 военных, которых вернули с территории Украины

Минобороны сообщило, что Беларусь приняла 150 военных, которых вернули с территории Украины. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.
В сообщении сказано, что в понедельник, 30 декабря 2024 года, в результате переговорного процесса, с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 150 российских военнослужащих. В ведомстве обратили внимание на то, что взамен были переданы 150 военнопленных ВСУ.
Кроме того, в Минобороны уточнили, что сейчас российские военнослужащие находятся на территории Беларуси. Им предоставляется вся необходимая как медицинская, так и психологическая помощь. Также у них есть возможность связаться со своими родственниками.
В сообщении говорится, что все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию, где пройдут лечение, реабилитацию в медучреждениях Минобороны РФ. Подчеркивается, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказывали ОАЭ.
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