Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла планы Польши о строительстве в 2025 году новой дороги к Калининградской области для возможности быстрой переброски войск и силовиков в случае необходимости. Об этом замысле в интервью Financial Times рассказал замглавы польского МВД Дущик. За последние несколько лет в Польше неоднократно заявляли о разных милитаристских инициативах — от строительства «электронного забора» на границе до прямых угроз захвата Калининграда.
Калининград полякам не дает покоя.
В интервью британскому изданию Financial Times замглавы польского министерства внутренних дел Мачей Дущик рассказал о планах по строительству новой дороги до Калининградской области. По его словам, она может пригодиться в случае гипотетического конфликта с Россией, во время которого польские войска придется быстро перебрасывать в сторону границы. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла эти заявления.
«Пить уже начали, что ли?» — написала он.
Подобные разговоры в Польше возникают не впервые. Например, в феврале 2024 года, как сообщала Rzeczpospolita, экс-заместитель министра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал Калининградскую область России ~ «оккупированной территорией» и пригрозил, что в случае войны НАТО с Россией она будет ликвидирована.~
Хотя мнение генерала нельзя отождествлять с официальной позицией Варшавы, эти заявления не остались незамеченными в России.
Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков в ответ на них указал, что регион находится под надежной защитой Балтийского флота, а жителям бояться нечего. Он напомнил, что область перешла к Советскому Союзу и затем к Российской Федерации в результате мирного договора по итогам Второй мировой войны, а потому называть ее «оккупированной территорией» невозможно.
В свою очередь, военный эксперт «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок напомнил, что в 1945 году Восточная Пруссия была разделена между Советским Союзом и Польской Народной Республикой, причем ⅔ территории остались как раз в Польше. А если развивать тему пересмотра итогов Второй мировой войны далее, окажется, что значительная часть современных польских земель до 1945 года относилась к Германии.
Польша военизируется?
С начала СВО военные расходы Польши значительно выросли и, по-видимому, будут только увеличиться, заявил ранее министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
«Рекордные затраты на вооружение. В 2023 году они составили 137,1 миллиарда злотых (около $35,3 млрд). В текущем году наши расходы на оборону составят уже 158,8 миллиарда злотых (около $41,8)», — сообщил министр.
Польша закупала вооружения в США и Южной Корее, причем с южнокорейскими поставками все получилось неоднозначно. Например, уже после поставки выяснилось, что самолеты FA-50 в реальности не пригодны для ведения боевых действий, что вызвало скандал в польском министерстве обороны.
Отдельной темой стали планы по уничтожению пролетающих над Украиной российских ракет с территории Польши. В сентябре глава МИД Радослав Сикорский заявлял, что такие удары необходимы для защиты воздушного пространства Польши и что они — «конституционная обязанность» правительства. Впоследствии эта тема тихо ушла из повестки.
Электрозаграждение.
В феврале 2023 года в Польше объявили о планах строительства на границе с Калининградской областью электронного заграждения с камерами и датчиками общей протяженностью около 200 км. Перед этим, с ноября 2023 года, Польша строила на границе с российским анклавом сплошное ограждение с колючей проволокой.
В России это не вызвало беспокойства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ~подобные действия — «дело поляков».~
При этом тема военного противостояния с Россией присутствует в заявлениях польских официальных лиц относительно регулярно. В июле 2024 года президент Польши Анджей Дуда открыто заявил, что НАТО нужно заранее готовиться к войне с Россией, поскольку ее может спровоцировать исход конфликта на Украине.
«Это твердое убеждение всех членов альянса. Я очень рад такому единодушию Нет больше стран, которые бы не рассматривали [возможность] ведения войны [с Россией]», — заявил Дуда.
В ответ в Кремле заявили, что не разделяют таких прогнозов, а ~успешное завершение СВО не приведет к столкновению со странами НАТО.~