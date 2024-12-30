Захарова отреагировала на планы Польши о переброске войск к границе России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла планы Польши о строительстве в 2025 году новой дороги к Калининградской области для возможности быстрой переброски войск и силовиков в случае необходимости. Об этом замысле в интервью Financial Times рассказал замглавы польского МВД Дущик. За последние несколько лет в Польше неоднократно заявляли о разных милитаристских инициативах — от строительства «электронного забора» на границе до прямых угроз захвата Калининграда.