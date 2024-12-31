Зеленский уволил двух чиновников

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщал в субботу, что кабмин Украины согласовал увольнение Кравченко и Пронина.
«Уволить Кравченко Руслана Андреевича с должности председателя Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — говорится в тексте документа.
Следующим указом Зеленский уволил главу Полтавской областной госадминистрации Филиппа Пронина.
Причины увольнений не указываются.
Украинский депутат Ярослав Железняк в понедельник сообщал, что Кравченко якобы будет назначен на должность исполняющего обязанности главы налоговой службы, а Пронин — главой министерства финансов.
Ранее украинское Radio NV со ссылкой на свои источники сообщало, что Кравченко станет новым генеральным прокурором вместо уволенного Андрея Костина. В свою очередь депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 20 декабря заявлял, что экс-генпрокурора Украины Андрея Костина хотят назначить послом в Нидерландах в рамках готовящихся масштабных кадровых перестановок в МИД Украины.