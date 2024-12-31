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Зеленский уволил двух чиновников

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил главу Киевской областной госадминистрации Руслана Кравченко и главу Полтавской областной госадминистрации Филиппа Пронина, свидетельствуют указы, опубликованные на сайте Зеленского.

Источник: Reuters

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщал в субботу, что кабмин Украины согласовал увольнение Кравченко и Пронина.

«Уволить Кравченко Руслана Андреевича с должности председателя Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — говорится в тексте документа.

Следующим указом Зеленский уволил главу Полтавской областной госадминистрации Филиппа Пронина.

Причины увольнений не указываются.

Украинский депутат Ярослав Железняк в понедельник сообщал, что Кравченко якобы будет назначен на должность исполняющего обязанности главы налоговой службы, а Пронин — главой министерства финансов.

Ранее украинское Radio NV со ссылкой на свои источники сообщало, что Кравченко станет новым генеральным прокурором вместо уволенного Андрея Костина. В свою очередь депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 20 декабря заявлял, что экс-генпрокурора Украины Андрея Костина хотят назначить послом в Нидерландах в рамках готовящихся масштабных кадровых перестановок в МИД Украины.