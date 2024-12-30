Глава ВОЗ оценил переговоры между делегацией ООН и хуситами

«На рождественской неделе я был в Йемене в составе делегации ООН, чтобы провести переговоры с фактическими властями страны об освобождении несправедливо задержанных гуманитариев, работающих на ООН и партнерские организации. Переговоры с хуситами прошли позитивно, и мы надеемся, что они принесут свои плоды», — сказано в документе.