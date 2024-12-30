Россия выделит Абхазии более 5 млрд рублей в 2025 году

Одновременно с этим в Абхазии случился дефицит электроснабжения, обычно характерный для периода с ноября по апрель. В холодное время года уровень воды в единственной в республике Ингурской ГЭС падает до критического, из-за чего объемы вырабатываемой ей электроэнергии заметно снижаются. И если раньше нехватка компенсировалась за счет перетока со стороны России, в этом году Абхазии пришлось закупать энергию по рыночным ценам. В бюджете на 2024 год эти расходы не были предусмотрены, что привело к веерным отключениям. 11 декабря из-за аварийной остановки Ингурской ГЭС вся республика оказалась обесточена, подача электричества днем ~сократилась до 2 часов 48 минут. ~