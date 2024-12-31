Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еврокомиссия заявила о готовности ЕС к остановке транзита газа через Украину

Представитель Еврокомиссия (ЕК) Анна-Кайса Итконен заявила о готовности государств участниц ЕС к прекращению поставок российского газа через территорию Украины, несмотря на опасения со стороны, в частности, Словакии.

Источник: AP 2024

«Прекращение поставок с 1 января было ожидаемой ситуацией, Евросоюз подготовился. Последствия… будут иметь ограниченный характер для безопасности снабжения ЕС», — сказала представитель ЕК «РИА Новости».

Итконен отметила, что в Евросоюзе больше года работали над подготовкой к такому сценарию и готовили маршруты альтернативных поставок для заинтересованных государств. Представитель ЕК отметила, что европейская газовая инфраструктура достаточно гибкая для доставки газа не из России в Центральную и Восточную Европу. С 2022 года, продолжила госпожа Итконен, эту инфраструктуру усилили за счет новых мощностей для импорта СПГ, что, по ее словам, поможет повысить безопасность энергоснабжения.

31 декабря истекает договор о транзите газа через Украину. Президент РФ Владимир Путин говорил, что до конца года соглашение о транзите продлить не получится. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтверждал отказ Киева от поставок. В случае прекращения поставок единственным источником российского газа в Европу останется «Балканский поток».

ЕС