Еврокомиссия заявила о готовности ЕС к остановке транзита газа через Украину

«Прекращение поставок с 1 января было ожидаемой ситуацией, Евросоюз подготовился. Последствия… будут иметь ограниченный характер для безопасности снабжения ЕС», — сказала представитель ЕК «РИА Новости».
Итконен отметила, что в Евросоюзе больше года работали над подготовкой к такому сценарию и готовили маршруты альтернативных поставок для заинтересованных государств. Представитель ЕК отметила, что европейская газовая инфраструктура достаточно гибкая для доставки газа не из России в Центральную и Восточную Европу. С 2022 года, продолжила госпожа Итконен, эту инфраструктуру усилили за счет новых мощностей для импорта СПГ, что, по ее словам, поможет повысить безопасность энергоснабжения.
31 декабря истекает договор о транзите газа через Украину. Президент РФ Владимир Путин говорил, что до конца года соглашение о транзите продлить не получится. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтверждал отказ Киева от поставок. В случае прекращения поставок единственным источником российского газа в Европу останется «Балканский поток».