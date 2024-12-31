Еврокомиссия заявила о готовности ЕС к остановке транзита газа через Украину

Итконен отметила, что в Евросоюзе больше года работали над подготовкой к такому сценарию и готовили маршруты альтернативных поставок для заинтересованных государств. Представитель ЕК отметила, что европейская газовая инфраструктура достаточно гибкая для доставки газа не из России в Центральную и Восточную Европу. С 2022 года, продолжила госпожа Итконен, эту инфраструктуру усилили за счет новых мощностей для импорта СПГ, что, по ее словам, поможет повысить безопасность энергоснабжения.